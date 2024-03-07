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Глава МИД Британии сказал, как можно добиться мира на континенте

Глава МИД Британии Кэмерон: добиться мира на Украине можно только силой

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Лондон считает важным добиться мира на Украине силой, при этом не допуская прямого столкновения НАТО с Россией, передает издание The Standard.

По словам Кэмерона, Великобритания признает, что передача крылатых ракет Taurus Киеву является суверенным делом Берлина. В пример он привел поставку Лондоном ракет Storm Shadow, аналога Taurus с меньшим радиусом действия

«Все в Германии, на [Европейском] континенте и в мире, кто хочет увидеть конец этого конфликта, его мирное разрешение, мир на нашем континенте, должны отдавать себе отчет, что мира можно добиться лишь силой», — добавил он.

На следующей неделе снова обсудят поставку Taurus Украине.

Ранее журналисты узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам.

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