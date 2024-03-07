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Венгрия передала США ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО

Сийярто: Венгрия передала США ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО

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AP

Венгрия передала американской администрации на хранение ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Политик уточнил, что посол Венгрии в США Саболч Такач передал в Государственный департамент документ, свидетельствующий о ратификации венгерским парламентом соглашения о вступлении Швеции в блок.

«Он доставил туда этот документ», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто подчеркнул, что таким образом, вся работу со стороны Венгрии для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, проделана.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

До этого в Белом доме назвали Швецию страной с сильной демократией и высокоэффективной армией. В Вашингтоне сочли, что наличие Швеции в качестве союзника позволит укрепить безопасность США и стран — членов НАТО.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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