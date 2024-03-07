На границе Азербайджана и Армении прошла встреча комиссий двух стран по делимитации

Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, которую возглавляют вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, провели очередную, седьмую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным министерства, Азербайджан и Армения уже приступили к согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий. Кроме того, на встрече обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения работ по делимитации.

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