Медведев высказался о взрывах в Одессе, где был Зеленский

Если бы Россия хотела нанести удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, то попадание было бы точным. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена ​​– попали бы. И то, что кровавый паяц – лишь кокаиновая тень его, слепое антироссийское оружие. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величие случай карающим перстом не решил судьбу своего первого генитального музыканта иначе», — написал Медведев.

6 марта в Одессе во время встречи Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса.

Ранее в Италии предположили, что Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году.