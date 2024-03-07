Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения из России

Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после возвращения из РФ. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Мы имеем инсайдерскую информацию, что молдавские власти готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — заявил Шор, отметив, что Гуцул готова биться за интересы населения Гагаузской автономии до конца.

7 марта Евгения Гуцул сообщила, что вернется в республику, несмотря на попытки центральных властей запугать ее уголовным преследованием.

1 марта глава Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву.

Гуцул встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заявила, что Россия готова помогать автономии в повышении уровня жизни ее граждан.

5 марта стало известно, что депутаты правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования автономии Гагаузия из государственного бюджета.

В тот же день Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.