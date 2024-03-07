Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения из России

Шор: власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул по возвращении из РФ

close
100%
Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после возвращения из РФ. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Мы имеем инсайдерскую информацию, что молдавские власти готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — заявил Шор, отметив, что Гуцул готова биться за интересы населения Гагаузской автономии до конца.

7 марта Евгения Гуцул сообщила, что вернется в республику, несмотря на попытки центральных властей запугать ее уголовным преследованием.

1 марта глава Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву.

Гуцул встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заявила, что Россия готова помогать автономии в повышении уровня жизни ее граждан.

5 марта стало известно, что депутаты правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования автономии Гагаузия из государственного бюджета.

В тот же день Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами