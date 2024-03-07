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ХАМАС обвинил Израиль в попытке сорвать переговоры

Представитель ХАМАС: Израиль пытался сорвать переговоры в Каире

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Yousef Masoud/Global Look Press

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил агентству Reuters, что Израиль пытался сорвать консультации в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа.

По его словам, в ходе четырех дней переговоров Израиль препятствовал усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Зухри заявил, что власти Израиля отвергают требования ХАМАС, согласно которым необходимо остановить наступление на анклав, вывести войска и обеспечить возможность въезда в сектор для оказания помощи нуждающимся и возвращения перемещенных лиц.

7 марта делегация ХАМАС покинула столицу Египта, ге проходили консультации по перемирию.

3 марта в Каире начались переговоры о прекращении огня в сектора Газа. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в стремлении уклониться от прекращения огня в Газе.

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