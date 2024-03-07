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Делегация ХАМАС покинула Каир

Al Jazeera: делегация ХАМАС покинула Каир для консультаций по перемирию

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Wu Huiwo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация ХАМАС покинула столицу Египта Каир для консультаций по перемирию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По его данным, переговоры в Каире с участием посредников о возможном прекращении огня закончились без достижения соглашения.

Телеканал отметил, что переговоры по Газе возобновятся на следующей неделе.

3 марта в Каире начались переговоры о прекращении огня в сектора Газа. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в стремлении уклониться от прекращения огня в Газе.

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