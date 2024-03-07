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Путин выступил против квот для женщин при выдвижении на должности

Путин заявил, что о человеке нужно судить по его качествам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что деловые, а не гендерные качества должны быть главным критерием при выдвижении кандидатов на те или иные должности. Его слова приводит ТАСС.

«По большому счету, (при) выдвижении на какие-то должности... мы все-таки должны руководствоваться не гендерными признаками, а деловыми», — сказал государства.

По его словам, если человек «достоин» и показывает результаты работы, значит его нельзя «зажимать».

Также он заявил, что неправильно, когда в каких-то сферах в правилах устанавливается квота женщин-сотрудников.

«Не по процентам надо о человеке судить. А по личным и деловым качествам, по его отношению к делу», — отметил он.

В четверг, 7 марта, российский лидер встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А. К. Серова. При этом в начале мероприятия глава государства обратил внимание, что оно проходит в преддверии 8 Марта. На встрече Путин поздравил российских летчиц с наступающим Международным женским днем.

Ранее в Государственной думе РФ назвали 8 Марта «мужским праздником».

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