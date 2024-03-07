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Путин поздравил российских летчиц с наступающим 8 Марта

Путин поздравил российских летчиц в преддверии Международного женского дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских летчиц с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В четверг, 7 марта, российский лидер встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А. К. Серова. При этом в начале мероприятия глава государства обратил внимание, что оно проходит в преддверии 8 Марта.

«Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший, весенний праздник, очень добрый», — сказал Путин.

Кроме того, он пожелал летчицам семейного счастья и успехов в работе. Президент выразил уверенность в том, что они смогут добиться своих целей, так как обладают сильным характером.

«Целенаправленно действуете, идете к своей цели», — добавил глава государства.

5 марта на сайте Кремля появилось видеообращение российского лидера, адресованное участникам Всероссийского женского форума. Мероприятие состоялось в период с 5 по 6 марта в Москве.

В своей речи Путин поблагодарил женщин, которые работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В том числе речь идет о медсестрах, волонтерах и женщинах-военнослужащих.

Ранее в Государственной думе РФ назвали 8 Марта «мужским праздником».

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