Путин заявил, что его отговаривали от полета на Ту-160М

Полет президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланирован, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение. Об этом заявил российский лидер, слова которого передает ТАСС.

Также Путин попросил министра обороны России Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов. Он отметил, что армейская авиация выполняет очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживают самой высокой оценки.

22 февраля глава государства прибыл на одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности в стране. Целью визита стал полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М.

Отмечалось, что Путин не проходил медицинский осмотр перед тем, как совершить полет на стратегическом ракетоносце.

После полета Путин заявил, что Ту-160М является отличной техникой.

Ранее Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.