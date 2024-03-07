Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что его отговаривали от полета на Ту-160М

Путин рассказал, как его отговаривали от незапланированного полета на Ту-160М

close
100%
Владимир Гердо/РИА Новости

Полет президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланирован, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение. Об этом заявил российский лидер, слова которого передает ТАСС.

Также Путин попросил министра обороны России Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов. Он отметил, что армейская авиация выполняет очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживают самой высокой оценки.

22 февраля глава государства прибыл на одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности в стране. Целью визита стал полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М.

Отмечалось, что Путин не проходил медицинский осмотр перед тем, как совершить полет на стратегическом ракетоносце.

После полета Путин заявил, что Ту-160М является отличной техникой.

Ранее Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами