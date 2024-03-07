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Туск назвал хулиганами организаторов беспорядков на протестах в Варшаве

Премьер Польши Туск сравнил с хулиганами организаторов беспорядков в Варшаве

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Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве протесты фермеров, недовольных политикой польских властей в сфере сельского хозяйства, были организованы хулиганами. Об этом он сообщил перед отъездом в Бухарест, его слова приводит ТАСС.

«Я не буду говорить с хулиганами, я буду говорить с фермерами», — заключил премьер Польши.

Кроме того, глава польского кабмина добавил, что слухи о провокациях беспорядков со стороны самой полиции являются беспочвенными.

До этого фермеры, недовольные политикой польских властей в сфере сельского хозяйства, вышли на акцию протеста в Варшаве.

На улицах шли столкновения между фермерами и полицией. Местные СМИ писали, что силовики уже применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от сейма. Участники акции в ответ кидали в полицейских яйца, брусчатку и факелы. Кроме того, протестующие разожгли костер рядом с канцелярией премьер-министра Дональда Туска.

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

Сообщалось, что протестующие фермеры прорвались в здание сейма.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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