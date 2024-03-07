В США объяснили, почему Шольц не передает ракеты Taurus Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией. Об этом пишет газета Politico.

«Канцлером Германии движет глубоко укоренившийся страх перед Россией и желание выглядеть «канцлером мира», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, «идея Шольца заключается в том, что поставка Украине такого оружия, как крылатые ракеты Taurus… встревожила бы президента Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии».

Издание подчеркивает, что в ФРГ до сих пор есть «страх спровоцировать» Россию, поскольку «трудно найти немецкую семью, не травмированную вторжением в Россию». «Чтобы понять эти тенденции и страх немцев спровоцировать Россию, полезно заглянуть в историю Германии XX века», — подытоживает газета.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее стало известно о позиции жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву.