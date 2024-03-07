Россия пообещала ответить Литве в случае конфискации авто с российскими номерами

В МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, передает РИА Новости.

В МИДе напомнили, что 11 марта истекает срок, который был определен властями Литвы для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в РФ.

Дипломаты призвали россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

В ведомстве подчеркнули, что если план по конфискации автомобилей будет реализован, то его можно расценить только как грубейший акт грабежа.

«Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — добавили в МИД РФ.

2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы.

5 марта посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович заявил, что в Прибалтике будут усиливаться попытки запугать россиян, планирующих голосовать на выборах президента РФ.

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввела Эстония.