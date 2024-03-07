Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС

Нигерия собирается подать официальное заявление на вступление в БРИКС. Об этом РИА Новости заявил глава МИД страны Юсуф Туггар.

«Мы намерены сделать это. <...> Мы очень заинтересованы в этом и ждем этого с нетерпением», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в Нигерии действует совещательная демократическая система, поэтому до момента подачи заявки происходит активная коммуникация с заинтересованными группами и внутренними органами страны.

О том, что Нигерия хочет вступить в объединение, Туггар заявлял еще в январе, а о намерении начать соответствующие переговоры представители страны говорили еще в июле 2022 года.

До недавнего времени членами БРИКС являлись Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-африканская республика. Другие государства сотрудничали со странами блока в формате БРИКС+. С 1 января 2024 года новыми членами БРИКС стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Кроме того, официальные заявки на вступление подали Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Венесуэла и Пакистан.

Как отмечал президент России Владимир Путин, всего к объединению готовы присоединиться в том или ином формате порядка 30 государств.

Ранее стало известно, что БРИКС опередил G7 по паритету покупательной способности.