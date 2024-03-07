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В США назвали трагедией выдвижение Трампа кандидатом в президенты

NYT: выдвижение Трампа кандидатом в президенты — это трагедия для США

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Sam Wolfe/Reuters

Выдвижение бывшего американского президента Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии — это трагедия для всей страны. Такое мнение озвучено в статье газеты The New York Times, посвященной итогам праймериз.

Там отметили, что после оглашения результатов первичных выборов Трамп приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев.

«Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой призвана служить», — говорится в материале издания.

Авторы статьи не сомневаются, что Трамп в третий раз будет представлять Республиканскую партию на выборах президента. При этом выражают уверенность, что партия выступает для него лишь как орудие для реализации амбиций.

В статье говорится, что Республиканская партия поступилась своими обязательствами, принципами и патриотизмом, продвигая кандидатуру Трампа.

«Кажется, партия готова отказаться от своих обещаний поддерживать Украину и от приверженности безопасности наших союзников по НАТО в Европе», — заключает газета.

До этого политолог призвал не радоваться за Трампа из-за его побед в «супервторник».

Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты, но тот отказался.

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Выборы в США — 2024
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