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В Пекине заявили, что КНР и РФ укрепляют сотрудничество, соблюдая принципы неконфронтации

Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество, соблюдая принципы неконфронтации

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин углубляют сотрудничество, соблюдая принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Об этом, ссылаясь на выступление Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщает РИА Новости.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Россия и Китай неукоснительно придерживаются добрососедства, развивают всестороннее стратегическое сотрудничество, основанное на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Ранее в РАН объяснили, что товарооборот между Россией и Китаем увеличивается не только за счет энергоносителей, но также из-за роста поставок зерна, мяса, морепродуктов и многих других товаров.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем хотят в 2033–2035 годах отправить на Луну ядерную установку.

Ранее стало известно о холодном отношении к украинским дипломатам в Китае.

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