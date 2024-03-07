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Две трети стран НАТО экспортируют в Россию вино

РИА Новости: 19 из 31 страны НАТО в 2023 году поставляли в Россию вино

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Depositphotos

Две трети стран НАТО в 2023 году поставляли вино на рынок Российской Федерации. Подсчеты на основании открытых источников провело РИА Новости.

Из 31 страны альянса свое вино поставляли в Россию 19 стран. Его общая стоимость составила $873 млн, что составляет всего три процента от общего объема их экспорта этой продукции.

Из членов НАТО большая часть поставленного в РФ вина пришлась на три страны. На первом месте оказалась Латвия ($383 млн), на втором — Литва ($212 млн), на третьем — Италия ($172 млн).

Далее с большим отставанием идут Польша ($42,2 млн), Испания ($28,3 млн), Германия ($20,3 млн), Португалия ($12,7 млн), Франция ($7,4 млн), Эстония ($1,7 млн) и Болгария ($1,6 млн).

Небольшими поставками вина в Россию могут также похвастаться Турция, Чехия, Греция, Финляндия, Венгрия, Северная Македония, Люксембург, Бельгия и Нидерланды.

5 марта виноделы России призвали к введению пошлин на вино из стран НАТО в 200%.

6 марта сомелье рассказала, как выбрать российское вино.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании вин из Абхазии.

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