Зеленский заявил, что видел и слышал взрыв в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от пережитого в Одессе взрыва, свидетелем которого он стал 6 марта вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом глава государства рассказал на брифинге, запись которого опубликовал в Telegram одесский «7 канал».

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — заявил Зеленский, попутно напомнив о нуждах украинских сил противовоздушной обороны.

Слова президента Греции в записи не приводятся.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в украинских Сумах заявили о повреждении критической инфраструктуры.