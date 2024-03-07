В Венгрии назвали разумным решение Шольца не отправлять Киеву ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись передавать Киеву ракеты Taurus. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — сказал Сийрято. Он добавил, что слова канцлера гораздо важнее слов некоторых военных, имея в виду утечку записи разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.

В начале марта стало известно, что Великобритания призвала Германию передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на публикацию разговора офицеров бундесвера.

Вслед за этим заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев попросил Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту.

Ранее стала известна позиция жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву.