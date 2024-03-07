Депутат Госсовета (парламента) Крыма Иван Шонус заявил, что создание украинскими властями крымской военной администрации является психозом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шонуса, позиция кабинета министров Украины — это виртуальное управление, явный психоз с грубым искажением реальности, который необходимо лечить. Депутат отметил, что Киев с таким же успехом может создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы.

Шонус выразил мнение, что такие заявления рассчитаны на украинское население, которому и дальше необходимо внушать информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий.

Депутат подчеркнул, что единственной целью украинского руководства является сохранение своих должностей и продолжение воровства денег. Ради этого Киев готов жертвовать своим народом.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Крыму и Севастополе полновластных военных администраций.

До этого депутат Госдумы Ивлев назвал появление авиации НАТО в Черном море вызовом России.

Ранее в Крыму раскрыли ячейку исламистской организации.