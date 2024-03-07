Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали психозом создание Киевом крымской военной администрации

Депутат Шонус: создание Киевом военной администрации в Крыму является психозом

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Депутат Госсовета (парламента) Крыма Иван Шонус заявил, что создание украинскими властями крымской военной администрации является психозом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шонуса, позиция кабинета министров Украины — это виртуальное управление, явный психоз с грубым искажением реальности, который необходимо лечить. Депутат отметил, что Киев с таким же успехом может создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы.

Шонус выразил мнение, что такие заявления рассчитаны на украинское население, которому и дальше необходимо внушать информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий.

Депутат подчеркнул, что единственной целью украинского руководства является сохранение своих должностей и продолжение воровства денег. Ради этого Киев готов жертвовать своим народом.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Крыму и Севастополе полновластных военных администраций.

До этого депутат Госдумы Ивлев назвал появление авиации НАТО в Черном море вызовом России.

Ранее в Крыму раскрыли ячейку исламистской организации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами