Палата представителей США одобрила частичное финансирование правительства

Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны в размере $460 млрд. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на официальном сайте палаты представителей.

Законопроект поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85.

Для исключения шатдауна финансирование оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, необходимо согласовать до 22 марта.

4 марта в конгрессе США смогли достичь договоренностей по поводу выделения денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года. Бюджет правительства США на 2024 финансовый год будет составлять около $1,66 трлн.

1 марта Байден подписал краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна.

Ранее в конгрессе США разработали законопроект о запрете TikTok.