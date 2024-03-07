Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Палата представителей США одобрила частичное финансирование правительства

В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны в размере $460 млрд. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на официальном сайте палаты представителей.

Законопроект поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85.

Для исключения шатдауна финансирование оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, необходимо согласовать до 22 марта.

4 марта в конгрессе США смогли достичь договоренностей по поводу выделения денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года. Бюджет правительства США на 2024 финансовый год будет составлять около $1,66 трлн.

1 марта Байден подписал краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна.

Ранее в конгрессе США разработали законопроект о запрете TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами