Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды

Президент России Владимир Путин в шутку «усыновил» приехавшего в Россию из Африки участника Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Уганды Дэвис Акампурира, задавая вопрос российскому лидеру, признался, что хотел бы «стать его сыном от Африки» и видеть в качестве своего наставника.

«Что я могу сказать вам, сынок?» — пошутил в ответ Путин и со смехом сказал, что будет обращаться к нему «не только как к сыну, но и как к президенту», напомнив, что Акампурира — президент студенческого союза.

В конце общения глава государства попросил Дэвиса Акампурира и представителя Италии Сиро Серулло подняться на сцену для совместного фото.

6 марта Путин допустил организацию в России новых фестивалей для молодежи.

В тот же день он заявил о пользе женщин в руководстве страны.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.