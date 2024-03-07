Рогов рассказал о сотнях пропавших без вести жителях Запорожья с пророссийскими взглядами

Несколько сотен жителей города Запорожья, не скрывавших пророссийских взглядов, пропали без вести с февраля 2022 года. Об этом в эфире «Радио России» заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, с начала СВО в Запорожье исчезли в неизвестном направлении несколько сотен человек, которые ждали прихода российских войск и не скрывали этого.

«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто «свернули» челюсть, поломали руки, ноги, ключицу (…) и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», — сказал Рогов.

Кроме того, он заявил, что в отношении пророссийски настроенных жителей украинские силовики применяют на своей территории внесудебные расправы.

4 марта Рогов сообщил об активизации боев на Запорожском направлении, в частности со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

В тот же день Рогов заявил, что губернатора Запорожской области Евгения Балицкого планировали отравить спецслужбы Украины.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино.