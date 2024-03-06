Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка, раз Греф всегда на связи

Президент РФ Владимир Путин иронично отметил, что ему не нужны умные колонки Сбера, потому что президент Сбербанка Герман Греф «всегда на связи». Об этом сообщил ТАСС.

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи?» — пошутил российский лидер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Глава государства признался, что гордится достижениями в сфере технологий, которые есть в России. Он подчеркнул, что электронное правительство в РФ «продвинуто гораздо больше», чем во многих других странах мира».

Путин обратил внимание, что работать над искусственным интеллектом необходимо как внутри страны, так и совместно со специалистами из других государств еще «более интенсивно», потому что «за этим будущее». Президент отметил, что развитие ИИ создает огромные конкурентные преимущества.

До этого Сбер анонсировал проведение на Всемирном фестивале молодежи сессии под эгидой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) о передовых разработках в генеративном искусственном интеллекте.

Ранее Греф признал угнетающее влияние высоких ставок на кредитование.