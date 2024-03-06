Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка, раз Греф всегда на связи

Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку банка

Президент РФ Владимир Путин иронично отметил, что ему не нужны умные колонки Сбера, потому что президент Сбербанка Герман Греф «всегда на связи». Об этом сообщил ТАСС.

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи?» — пошутил российский лидер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Глава государства признался, что гордится достижениями в сфере технологий, которые есть в России. Он подчеркнул, что электронное правительство в РФ «продвинуто гораздо больше», чем во многих других странах мира».

Путин обратил внимание, что работать над искусственным интеллектом необходимо как внутри страны, так и совместно со специалистами из других государств еще «более интенсивно», потому что «за этим будущее». Президент отметил, что развитие ИИ создает огромные конкурентные преимущества.

До этого Сбер анонсировал проведение на Всемирном фестивале молодежи сессии под эгидой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) о передовых разработках в генеративном искусственном интеллекте.

Ранее Греф признал угнетающее влияние высоких ставок на кредитование.

Все новости на тему:
Всемирный фестиваль молодёжи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами