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Глава Гагаузии сообщила о разговоре с Путиным

Башкан Гагаузии рассказала Путину о мести Кишинева за следование интересам народа

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Телеграм-канал Евгения Гуцул

Кишинев мстит правительству и народу Гагаузской автономии за следование национальным интересам. Об этом башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул рассказала президенту России Владимиру Путину, о чем она пишет в Telegram-канале.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — пишет Гуцул.

Гуцул приняла участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи.

До этого башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что речи о выходе автономии из состава Молдавии сейчас не идет.

Гуцул добавила, что все противоречия Гагаузии с официальным Кишиневом лежат «в политической плоскости» и носят искусственный характер.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова помогать автономии.

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