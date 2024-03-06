Американский журналист британского происхождения Том Роган объявлен в розыск МВД России. Информация об этом размещена в базе Министерства внутренних дел.
«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — указано в материале.
По какой именно статье разыскивается Роган — не уточняется.
В мае 2018 года СК России сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста за колонку в издании, где обнаружили призывы взорвать Крымский мост. Против разместившего материал на сайте издания редактора Гердона Хьюго также возбуждено дело.
До этого стало известно, что комитет германского парламента по обороне рассмотрит инцидент с утечкой переговоров офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность нанести ракетный удар по Крымскому мосту.
1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.
Ранее представлявшую тероборону Украины трансгендера внесли в перечень экстремистов.