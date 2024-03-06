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МВД объявило в розыск журналиста из США, предлагавшего взорвать Крымский мост

Журналист Том Роган объявлен в розыск МВД России

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TomRoganMedia/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский журналист британского происхождения Том Роган объявлен в розыск МВД России. Информация об этом размещена в базе Министерства внутренних дел.

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — указано в материале.

По какой именно статье разыскивается Роган — не уточняется.

В мае 2018 года СК России сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста за колонку в издании, где обнаружили призывы взорвать Крымский мост. Против разместившего материал на сайте издания редактора Гердона Хьюго также возбуждено дело.

До этого стало известно, что комитет германского парламента по обороне рассмотрит инцидент с утечкой переговоров офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность нанести ракетный удар по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее представлявшую тероборону Украины трансгендера внесли в перечень экстремистов.

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