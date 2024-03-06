Зеленский провел встречу с премьером Греции после удара ВС РФ по его кортежу

Президент Украины Владимир Зеленский, кортеж которого подвергся ракетному удару, остался жив и провел запланированную встречу с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Об этом пишет издание «Прототема».

Журналисты отметили, что переговоры прошли в обычном режиме. При этом встреча Зеленского и Мицотакиса продолжалась 30 минут, хотя изначально на нее было отведено меньше времени.

«Лидеры двух стран проведут пресс-конференцию, которая не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности», — уточнили авторы статьи.

Днем 6 марта греческая газета «Прототема» сообщила, что российские войска нанесли удар по кортежу украинского лидера в городе Одессе. По данным издания, глава государства направлялся на встречу с представителями Афин. В публикации подчеркивалось, что в момент атаки греческая делегация во главе с Мицотакисом находилась всего в 150 метрах от кортежа Зеленского.

Позже министерство обороны РФ рассказало, что истинной целью военнослужащих страны был ангар в промышленном портовом районе Одессы. По данным ведомства, здесь украинские войска готовили безэкипажные катера к проведению различных боевых операций.

В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти страны намерены добиваться от Греции выполнения договоренностей о передаче российских вооружений третьим государствам. Речь идет о соглашении о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Афинами, которое было подписано 30 октября 1995 года.

Ранее в Греции оценили инициативу об отправке западных войск на Украину.