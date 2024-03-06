Медведев иронично прокомментировал отказ Зеленской приехать на выступление Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ жены президента Украины Елены Зеленской и вдовы Алексея Навального Юлии приехать на выступление президента США Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Один старикан с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься: веселую вдовушку российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской бандеровской своры», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Байден не заметил отказа, так как «не помнит ни того, кто эти жены/вдовы, ни того, кто их мужья».

До этого Медведев призвал выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а уровень дипломатических отношений с их государствами — понизить.

По словам Медведева, отказ послов европейских государств от встречи с министром иностранных дел РФ полностью противоречит идее существования дипмиссий.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.