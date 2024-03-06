Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину

Генерал Коморницкий: у Польши нет возможностей для отправки войск на Украину

close
100%
Shutterstock

Польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину. С таким заявлением выступил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий, сообщает издание DoRzeczy.

«Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны,» — сказал Коморницкий.

Он добавил, что военные части были лишены боеспособности. Коморницкий процитировал одного из генералов, который настаивал на отправке сухопутных войска и задал вопрос: «Где эти сухопутные войска?».

По мнению высокопоставленного военного, в России прекрасно осведомлены о возможностях Польши. Коморницкий предрек, что польская армия вошла бы на Украину и увязла. Он счел безответственными и недозрелыми тех политиков, которые предлагают отправить солдат из Польши на помощь ВСУ.

В начале февраля в Польше заявили, что готовы к самым плохим военным сценариям.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами