В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину

Польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину. С таким заявлением выступил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий, сообщает издание DoRzeczy.

«Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны,» — сказал Коморницкий.

Он добавил, что военные части были лишены боеспособности. Коморницкий процитировал одного из генералов, который настаивал на отправке сухопутных войска и задал вопрос: «Где эти сухопутные войска?».

По мнению высокопоставленного военного, в России прекрасно осведомлены о возможностях Польши. Коморницкий предрек, что польская армия вошла бы на Украину и увязла. Он счел безответственными и недозрелыми тех политиков, которые предлагают отправить солдат из Польши на помощь ВСУ.

В начале февраля в Польше заявили, что готовы к самым плохим военным сценариям.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.