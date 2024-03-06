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Лондон готов одолжить Киеву все активы РФ в Британии

Кэмерон: Лондон может одолжить Киеву все российские активы в Британии

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Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Соединенного Королевства. Его слова приводит газета Guardian.

«(Великобритания. – прим. ред.) готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка в Великобритании», – заявил Кэмерон.

Как сообщает издание, министр мотивировал заявление тем, что Россия якобы «будет вынуждена выплатить репарации Украине по окончании войны».

До этого верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что Европейский союз (ЕС) изучает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине.

5 марта агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило, что Совет ЕС до сих пор не достиг договоренностей по поводу использования замороженных активов РФ для поддержки Украины. По данным агентства, в настоящее время страны-члены объединения продолжают соответствующие дискуссии. В том числе, обсуждение ведется в публичной сфере, уточнил источник.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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