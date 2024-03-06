Власти Финляндии могут одобрить транзит ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо имеет возможность одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает агентство STT.

По информации агентства, Финляндия при вступлении в НАТО приняла решение, что ограничений по членству не будет.

«Детали еще предстоит решить, например, как теперь относиться к возможной транспортировке ядерного оружия через Финляндию», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас власти Финляндии могут оставить статью в законе о ядерной энергии, содержащую информацию о ядерных взрывчатых веществах, без изменений, либо внести в закон правки или издать новый закон.

До этого издание The Hill писало, что в Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов из Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.