Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на кого-либо

Россия не никогда не планировала и не планирует нападение на кого бы то ни было, в том числе на НАТО. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

«А вот если вы почитаете доктринальные документы НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, в этих документах именно Запад объявил Россию прямой угрозой», — сказала она.

Захарова считает, что это свидетельствует об агрессии, являющейся базисом восприятия Российской Федерации.

«Натовцам нужно уяснить, что любая угроза безопасности нашей страны с их стороны, без ответа не останется», — добавила дипломат.

Также Захарова заявила, что появление в северных странах Европы ядерного оружия Соединенных Штатов станет законной целью России, если у нее возникнет конфликт с НАТО. В связи с этим, считает Захарова, безопасность северных европейских стран, которые решат принять ядерное оружие США, не укрепится, а, напротив — пострадает.

Ранее Захарова заявила, что попытки вмешаться в выборы в РФ провалятся.