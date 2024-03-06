Захарова назвала условие, при котором ядерное оружие США станет законной целью РФ

Появление в северных странах Европы ядерного оружия США станет законной целью России, если у нее возникнет конфликт с НАТО, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на брифинге 6 марта.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты <...> неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — сказала Захарова.

В связи с этим, полагает представитель МИД России, безопасность северных европейских стран, которые решат принять ядерное оружие Штатов, не укрепится, а, напротив — пострадает. Кроме того, Захарова высказала мнение, что США вместе со своими союзниками форсируют возможный военный конфликт между НАТО и РФ.

До этого о начале «особой войны» НАТО с Россией на Украине заявил журналист из турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. Он уточнил, что под «особой войной» понимаются диверсионные операции НАТО против России, что подтверждают данные о базах ЦРУ на Украине и радиопереговоры немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.