В Совфеде заявили, что крымчане считают Путина «папой Крыма»

Сенатор Ольга Ковитиди во время выступления по случаю 10-летней годовщины решения Верховного совета Крыма о вхождения в состав России заявила, что жители полуострова считают Владимира Путина «папой», а спикера Совфеда – «мамой» Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Ведомости».

«Мы, крымчане, уверены, что отцом нашей республики является президент Владимир Владимирович Путин. А мамой являетесь вы, Валентина Ивановна [Матвиенко]», — заявила Ковитиди.

Она напомнила, что после присоединения Крыма к России «вами было очень много сделано», чтобы у местных жителей все было хорошо.

Матвиенко в ответ пошутила, что «у победы много родителей, только поражение — сирота».

«На самом деле СФ очень много сделал на том этапе», — подчеркнула спикер Совфеда.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По словам президента, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения», — отметил Путин.

Ранее Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.