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Названа причина отказа Елены Зеленской посетить выступление Байдена в конгрессе

УП: жена Зеленского не посетит выступление Байдена из-за загруженного графика

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Daniel Leal/Pool Photo/AP

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отказалась посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе из-за того, что «наложились графики». Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на офис Зеленского.

Газета The Washington Post сообщала, что первая леди Украины якобы не сможет прибыть на мероприятие из-за того, что на нем могла присутствовать вдова Алексея Навального. По данным издания, это беспокоило украинских граждан. Однако, впоследствии Навальная также отказалась посетить выступление американского лидера.

В офисе президента Украины сообщили «Украинской правде», что Зеленская действительно получала приглашение на выступление Байдена, которое должно состояться 7 марта, однако из-за запланированных событий в графике она не сможет принять участие в событии.

Как сообщил WP представитель Белого дома, в своем выступлении президент Байден будет призывать республиканцев в палате представителей принять решение о финансировании Украины «как можно быстрее».

Ранее Зеленская призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину.

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