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Путин планирует обсудить развитие Азово-Черноморского кластера

Хуснуллин: Путин проведет совещание в Сочи по Азово-Черноморскому кластеру

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что президент России Владимир Путин планирует провести совещание на тему развития Азово-Черноморского кластера. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, совещание запланировано на среду, оно пройдет в Сочи. Участники, помимо прочих вопросов, обсудят вопрос строительства трассы «Джубга — Сочи».

«У президента будет большое совещание по развитию азово-черноморского кластера — это от Сочи до Крыма и до новых территорий, до Азовского моря — как будет развиваться туризм по всей стране. Вот этот вопрос мы и будем обсуждать сегодня у президента», — пояснил вице-премьер.

До этого Хуснуллин говорил, что строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года.

Трасса А-147 «Джубга — Сочи» в настоящее время представляет собой двухполосную дорогу в гористой местности, которая в летнее время сильно перегружена транспортом. Дорога является единственной, соединяющей Сочи с другими регионами РФ.

Ранее Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с Путиным мечтой жизни.

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