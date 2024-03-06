В Киеве предостерегли Запад от попыток подталкивать Украину к миру

Секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Вашингтон и Брюссель от попыток подталкивать Киев к мирным соглашениям с Россией. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Предупреждая разного рода «инсайты», прогнозы экспертов, комментарии «анонимных источников», которые активизировались на очередной волне разговоров о «необходимости достижения консенсуса», «прекращении огня»… Усилия международных посредников <...> необходимо направить не на убеждение Украины», — написал Данилов.

Данилов отметил, что власти Украины убеждены в верности решения об отказе от переговоров с Россией и не готовы идти на уступки в данном направлении.

До этого авторы издания Foreign Affairs Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро писали, что украинский кризис так или иначе закончится диалогом о мире, поэтому Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ по поводу переговоров с Россией в рамках подготовки нормативной базы для их проведения. С точки зрения журналистов, готовность к проведению переговоров может быть передана через украинские, европейские и американские инициативы по поводу снятия санкций в рамках мирных договоренностей.

Ранее в Совете нацбезопасности Украины признали сложную ситуацию для ВСУ.