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Политолог призвал не радоваться за Трампа на фоне его побед в «супервторник»

Политолог Перла: Трамп может проиграть на президентских выборах

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Sam Wolfe/Reuters

Рано радоваться победам экс-президента США Дональда Трампа в «супервторник», поскольку он не является единоличным лидером для республиканцев. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя сообщения о том, что бывший американский лидер одержал верх на праймериз в 13 штатах из 15.

Эксперт обратил внимание, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли, лидирует в штате Вермонт.

«Вермонт маленький штат, но республиканский истеблишмент против Трампа. Наиболее образованные и богатые республиканцы — против Трампа. И не прочь торпедировать его кампанию. И это означает, что на самих выборах голосов ему может не хватить, потому что те, кто сейчас за Хейли, качнутся к Байдену, как к меньшему злу», — отметил Перла.

В США заканчивается «супервторник». В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании.

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