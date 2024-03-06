В Кремле ответили на вопрос о награждениях на фестивале молодежи в Сочи

В Кремле ответили на вопрос о награждениях на фестивали молодежи в Сочи. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос об итогах фестиваля и награждении участников в Кремле сообщили, что оглашать результаты еще рано.

«Фестиваль еще продолжается, а вы спрашиваете кого наградят. Этим занимается Росмолодежь, много ведомств задействовано в подготовке такого мероприятия. Но не будем забегать вперед», — сказал он.

Песков также ответил журналисту на вопрос о нехватке наглядной агитации фестиваля. Он отметил, что этот вопрос нужно передать мэрии города Сочи.

До этого сообщалось, что на Всемирном фестивале молодежи дали старт новому сезону международной премии «Мы вместе». Прием заявок был запущен на участие в национальном и международном треках сезона премии этого года. Также организаторы премии уточнили, что прием заявок для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня 2024 года.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф Артем Метелев, в этом году модель премии была обновлена. По его словам, теперь можно предлагать проекты, личные поступки, а также практики меценатства и наставничества.

Ранее на ВФМ-2024 выступили два российских юношеских симфонических оркестра.