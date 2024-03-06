Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о награждениях на фестивале молодежи в Сочи

Песков ответил на вопрос о награждении участников Всемирного фестиваля молодежи

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о награждениях на фестивали молодежи в Сочи. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос об итогах фестиваля и награждении участников в Кремле сообщили, что оглашать результаты еще рано.

«Фестиваль еще продолжается, а вы спрашиваете кого наградят. Этим занимается Росмолодежь, много ведомств задействовано в подготовке такого мероприятия. Но не будем забегать вперед», — сказал он.

Песков также ответил журналисту на вопрос о нехватке наглядной агитации фестиваля. Он отметил, что этот вопрос нужно передать мэрии города Сочи.

До этого сообщалось, что на Всемирном фестивале молодежи дали старт новому сезону международной премии «Мы вместе». Прием заявок был запущен на участие в национальном и международном треках сезона премии этого года. Также организаторы премии уточнили, что прием заявок для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня 2024 года.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф Артем Метелев, в этом году модель премии была обновлена. По его словам, теперь можно предлагать проекты, личные поступки, а также практики меценатства и наставничества.

Ранее на ВФМ-2024 выступили два российских юношеских симфонических оркестра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами