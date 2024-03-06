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Молдавия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Кишинев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

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Vladislav Culiomza/Reuters

Власти Молдавии приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было принято на заседании молдавского кабинета министров, которое транслировалось в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам госсекретаря министерства обороны республики Валерия Мижа, решение было принято с учетом существенного изменения обстоятельств с момента подписания договора.

«Действие (Договора. — «Газета.Ru») будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации», — отметил госсекретарь.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия считает неубедительным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости усилить альянс после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Дипломат напомнил, что фактически приостановка участия Российской Федерации в ДОВСЕ произошла еще 13 декабря 2007 года.

Договор от 1997 года запрещал располагать значительные боевые силы на территории новых членов альянса на постоянной основе. Несмотря на это, несколько лет назад в Польше появились 5 тысяч американских военнослужащих.

Ранее в Молдавии обозначили сроки вступления страны в ЕС.

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