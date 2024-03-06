В России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По его мнению, не следует обращать внимания на воинственные заявления французского лидера, поскольку он, как и большинство западных политиков, ничего не решает.

«Можно даже не забивать себе голову именами всех этих людей и тем, что они говорят. Они не принимают решения. Мы знаем, что и Соединенными Штатами, и Францией, и Англией правит то, что называется истеблишментом, или «глубинным государством», — как угодно можно это называть», — сказал Малофеев.

Он добавил, что о влиятельных семейных кланах на Западе можно было прочесть что-либо внятное полвека назад. Потом они стали скрываться за спинами публичных политиков, заключил учредитель телеканала.

До этого Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину, и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее президент Франции сообщил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако он не исключил такую возможность.

Ранее Белый дом заявил, что американские войска не будут воевать на Украине.