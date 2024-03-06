Захарова раскрыла причину отставки Нуланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала предстоящую отставку Виктории Нуланд с планами Соединенных Штатов замести следы своего провала на украинском направлении. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, уход Нуланд с должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам является признаком полного провала американской политики на Украине.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что это «стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников». Вашингтон никогда себе в этом не изменял, подчеркнула она.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее в США назвали причину отставки Нуланд.