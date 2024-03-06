Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова раскрыла причину отставки Нуланд

Представитель МИД Захарова связала отставку Нуланд с провалом США на Украине

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала предстоящую отставку Виктории Нуланд с планами Соединенных Штатов замести следы своего провала на украинском направлении. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, уход Нуланд с должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам является признаком полного провала американской политики на Украине.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что это «стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников». Вашингтон никогда себе в этом не изменял, подчеркнула она.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее в США назвали причину отставки Нуланд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами