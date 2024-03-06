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Глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: пока нет речи о выходе автономии из состава Молдавии

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы объявлять о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Она напомнила, что, согласно молдавскому законодательству, это может произойти только в случае утраты страной независимости.

Гуцул добавила, что все противоречия Гагаузии с официальным Кишинёвом лежат «в политической плоскости» и носят искусственный характер.

1 марта глава Гагаузской автономии прибыла с рабочим визитом в Россию. Политик встретилась с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе беседы с сенатором Гуцул пожаловалась на то, что Кишинев притесняет права гагаузцев.

Матвиенко в свою очередь заявила, что Россия готова помогать автономии.

Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Российской Федерацией, в то время как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

Ранее президент Молдавии Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.

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