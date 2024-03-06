Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС обвинил Израиль в стремлении уклониться от прекращения огня в Газе

ХАМАС: Израиль пытается уклониться от прекращения постоянного огня в Газе

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Израиль постоянно пытается уклониться от условий сделки по сектору Газа, предусматривающих постоянное прекращение огня в анклаве и возвращение беженцев. Об этом заявило радикальное палестинское движение ХАМАС в своем закрытом Telegram-канале.

В заявлении говорится, что ХАМАС показал необходимую гибкость с целью достижения соглашения, предусматривающего «полное прекращение агрессии» против палестинского народа.

Однако Израиль, как утверждает движение, продолжает попытки уклониться от условий упомянутого соглашения, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, вывода израильских войск из сектора Газа и обеспечения потребностей палестинцев.

3 марта в Каире начались переговоры о прекращении огня в сектора Газа. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что освободят российских и других заложников только после прекращения огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами