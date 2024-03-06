ХАМАС обвинил Израиль в стремлении уклониться от прекращения огня в Газе

Израиль постоянно пытается уклониться от условий сделки по сектору Газа, предусматривающих постоянное прекращение огня в анклаве и возвращение беженцев. Об этом заявило радикальное палестинское движение ХАМАС в своем закрытом Telegram-канале.

В заявлении говорится, что ХАМАС показал необходимую гибкость с целью достижения соглашения, предусматривающего «полное прекращение агрессии» против палестинского народа.

Однако Израиль, как утверждает движение, продолжает попытки уклониться от условий упомянутого соглашения, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, вывода израильских войск из сектора Газа и обеспечения потребностей палестинцев.

3 марта в Каире начались переговоры о прекращении огня в сектора Газа. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что освободят российских и других заложников только после прекращения огня в Газе.