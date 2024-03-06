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Трампа воодушевила его победа на праймериз в «супервторник»

Трамп о своей победе на праймериз в супервторник: это было воодушевляюще

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Michael Kappeler/Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз в «супервторник». Его слова приводит телеканал Fox News.

Политик назвал этот день прекрасным, «невероятным мигом» в истории Соединенных Штатов.

«Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.

В США заканчивается «супервторник». В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

По последним данным, Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в 11 штатах.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Трамп объявил предстоящие президентские выборы в США «последней битвой».

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