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Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине

Орбан обсудит с Трампом 8 марта во Флориде вопрос установления мира на Украине

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Virginia Mayo/AP

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить вопрос установления мира на Украине с экс-президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотели бы обсудить, как достичь мира на Украине и в восточной части Европы», — подчеркнул Сийярто. Он также отметил, что для Будапешта «мир на Украине — это президент Трамп».

Сийярто подчеркнул, что хотя они не вмешиваются в американские выборы, опыт показывает, что отношения между США и Венгрией были высокими при президенте Трампе и не было крупных глобальных конфликтов.

Представитель Венгрии также выразил убеждение, что при возможной победе Трампа в 2020 году конфликт на Украине мог бы быть предотвращен или разрешен быстрее. Сийярто заявил, что стабильное руководство в США служит стабилизирующим фактором в мировой политике. По его оценке, конфликт на Украине завершится переговорами, поскольку ни одна сторона не может одолеть другую полностью.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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