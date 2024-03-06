Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что в Европе имеются сомнения в способности ЕС в долгосрочной перспективе поддерживать Украину. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

По словам Сежурне, сегодня достигнут рубеж, породивший неуверенность в Европе. Возникли сомнения в возможности Запада в долгосрочной перспективе поддерживать Украину. И не следует скрывать это от французской общественности.

Министр отметил, что неясность с президентскими выборами в США ставит вопрос о том, будут ли американцы и дальше вместе с Европой. Сежурне подчеркнул, что это является особо важным из-за влияния Москвы на общественное мнение во Франции.

Глава МИД указал, что в этот «исторический момент» необходимо увеличить поддержку Украины.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.