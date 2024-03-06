Российский дипломат заявил об отправке киберсил США и ЕС на Украину

Представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) заявила, что отряды киберкомандования США и киберсил Евросоюза посещают Украину, чтобы обучать хакеров, передает РИА Новости.

По ее словам, эти специалисты также собирают данные о способах взлома и уязвимостях российских систем для последующей передачи Пентагону, Агентству национальной безопасности США и «натовским военным структурам».

Создаются форматы содействия украинским властям для использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, подчеркнула она и добавила, что под эту задачу, в частности, «заточен» Таллинский механизм, который был создан в декабре прошлого года.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сайт Кремля постоянно подвергается кибератакам.

Ранее Франция пожаловалась на кибератаки РФ на военные объекты.