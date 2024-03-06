В США заявили о наличии «внутренней угрозы» на фоне утечки данных о России

Сотрудники министерства обороны США пройдут обучение по защите конфиденциальных данных в свете утечки секретной информации. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя задержание отставного американского военного за раскрытие сведений, касающихся России и Украины, сообщает ТАСС.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли минобороны Соединенных Штатов, что ведомство столкнулось с проблемой, связанной с наличием шпионов среди его сотрудников. Райдер отметил, что Пентагон «серьезно относится к внутренней угрозе». Поэтому каждый работник министерства обороны «пройдет обучение надлежащему обращению и защите секретной информации», заявил он.

«Если вы нарушаете эти правила, вас привлекут к ответственности», — добавил Райдер.

На этой неделе стало известно, что американские власти предъявили гражданину США обвинения в передаче секретных военных сведений при помощи онлайн-платформы для знакомств. Об этом со ссылкой на министерство юстиции США, сообщает РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, 63-летний служащий из Небраски Дэвид Франклин Слейтер был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и в течение одного года имел доступ к совершенно секретной информации.

По данным правоохранительных органов, Слейтер передавал на зарубежной онлайн-платформе информацию, которая затрагивала интересы национальной обороны США. Американец посещал закрытые брифинги Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) по конфликту на Украине, данные с которых он затем также передавал через сайт знакомств своему сообщнику.

Ранее передававший ядерные секреты США в бутерброде с маслом инженер признал вину.