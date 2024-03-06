Французский политик считает, что Макрон стремится к войне

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.

«В Праге новый разворот Макрона, который теперь, кажется, объявляет о неизбежной войне!» — написал Филиппо, комментируя его выступление.

По его словам, французский президент, «подчиненный НАТО», явно хочет войны, поэтому его и альянс нужно остановить.

До этого Макрон заявил, что Париж предпримет все возможные меры, чтобы Москва не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Позже он уточнил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке своих военных на Украину в ближайшем будущем.

5 марта французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет переходить границу соучастия в украинском конфликте.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.