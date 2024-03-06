Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик считает, что Макрон стремится к войне

Политик Филиппо заявил, что Макрон стремится к войне, его нужно остановить

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.

«В Праге новый разворот Макрона, который теперь, кажется, объявляет о неизбежной войне!» — написал Филиппо, комментируя его выступление.

По его словам, французский президент, «подчиненный НАТО», явно хочет войны, поэтому его и альянс нужно остановить.

До этого Макрон заявил, что Париж предпримет все возможные меры, чтобы Москва не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Позже он уточнил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке своих военных на Украину в ближайшем будущем.

5 марта французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет переходить границу соучастия в украинском конфликте.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами